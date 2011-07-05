Опрос. Считают ли минчане столицу Беларуси шумным городом

Проект глобальной реконструкции стартовал с косметического ремонта. В то время, как мастера отделки наводят марафет в фойе, проектировщики обдумывают план действий под главным куполом.
Такое решение принял хозяин семьи верблюдов дрессировщик Румынского цирка.
Для тренировок спортсменов ждут четыре зала. Отдельный зал предназначен для показательных выступлений, еще один для тренажеров.
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