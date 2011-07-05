Прямой эфир

Опрос. Считают ли минчане столицу Беларуси шумным городом

05 июля 2011 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В сегодняшнем опросе мы поинтересовались у минчан, считают ли они Минск шумным городом? Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, считают ли они Минск шумным городом.
# общество # Опрос минчан # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
05 июля 2011 18:13

Планетарий в минском парке Горького закрыт на реконструкцию до сентября

Трое верблюжат, которые родились в минском цирке, останутся здесь на постоянное место жительства
05 июля 2011 18:05

Трое верблюжат, которые родились в минском цирке, останутся здесь на постоянное место жительства

05 июля 2011 17:58

В здании бывшего кинотеатра «Вильнюс» в Минске отроется Центр единоборств им. А. Медведя