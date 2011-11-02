Опрос. Нужно ли экономить электроэнергию?

Если Беляцкий возместит ущерб, прокуратура не будет возражать против изменения меры пресечения

Уже 200 лет в США, где особо блюдут демократические ценности, актуальна фраза: «Нельзя избежать смерти и налогов». Александр Беляцкий попытался уйти от налоговой ответственности. За это и был задержан в начале августа.