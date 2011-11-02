Опрос. Нужно ли экономить электроэнергию?

Строительство арендных домов начинается в Первомайском районе Минска. Две экспериментальные многоэтажки возведут на территории Парка высоких технологий.
Уже 200 лет в США, где особо блюдут демократические ценности, актуальна фраза: «Нельзя избежать смерти и налогов». Александр Беляцкий попытался уйти от налоговой ответственности. За это и был задержан в начале августа.
Факультатыўныя заняткі праходзяць у абласным ліцэі і Дзяржынскай гімназіі. Тут іерогліфы дзеці штудзіруюць ужо чацвёртый год.
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