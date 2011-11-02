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Опрос. Нужно ли экономить электроэнергию?

02 ноября 2011 19:55
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В сегодняшнем опросе корреспонденты узнали мнение минчан — нужно ли экономить электроэнергию?
# общество # Опрос минчан

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