Прямой эфир

Опрос. Минчане рассказали, что нужно современным школам

04 августа 2011 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В сегодняшнем опросе мы узнали, что, по мнению минчан, необходимо современным школам.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
04 августа 2011 14:23

Лукашенко: Оршанский район должен быть базовым в стране, не говоря уже о Витебской области

04 августа 2011 13:30

Хлеборобы Минской области собрали первый миллион тонн зерна

04 августа 2011 11:11

Михаил Мясникович вручил награды 35 заслуженным людям страны