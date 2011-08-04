Опрос. Минчане рассказали, что нужно современным школам

Лукашенко: Оршанский район должен быть базовым в стране, не говоря уже о Витебской области

Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая БелГРЭС в Оршанском районе. Президент продолжил рабочую поездку по регионам страны. Четвертого августа в центре внимания – уборка зерновых и использование местных видов топлива в энергетике.