Опрос. Минчане рассказали, что нужно современным школам

Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая БелГРЭС в Оршанском районе. Президент продолжил рабочую поездку по регионам страны. Четвертого августа в центре внимания – уборка зерновых и использование местных видов топлива в энергетике.
Столичный регион сейчас в лидерах по весу хлебного каравая. Вторыми идут гродненцы. И здесь по традиции самая высокая урожайность – более 40 центнеров с гектара.
Это работники жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортной отрасли, образования, науки, спорта, здравоохранения. Каждый из них внес вклад в укрепление национальной экономики и социальной сферы страны.
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