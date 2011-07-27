Опрос. Каким должен быть бренд Минска?

Сегодня на суд общественности была представлена экспозиция комплексной застройки территории в границах Логойского тракта, улиц Волгоградской, Кнорина и Севастопольской.
Наиболее активными в коммунальном марафоне оказались жители Советского, Московского и Центрального районов.
Общая площадь граффити на фасадах жилых домов в Минске приравнялась к размеру двух футбольных полей.
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