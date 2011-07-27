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Опрос. Каким должен быть бренд Минска?

27 июля 2011 19:40
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Пока профессионалы разрабатывают концепции, минчане делятся с любительским креативом.Идеи о том, каким должен быть бренд Минска — в традиционном опросе программы «Столичные подробности».
# общество # Опрос минчан

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