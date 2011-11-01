Опрос. Какие развлекательные зрелища предпочитают минчане?

Жители белорусского агрогородка за собственные деньги выпускают местную газету

Екатерина Кравцова — главный редактор газеты «Наши Поколюбичи». Идея выпустить свою малотиражку молодой маме пришла в декретном отпуске. Сын Андрей и муж Дмитрий — вот и вся редколлегия.