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Опрос. Какие развлекательные зрелища предпочитают минчане?

01 ноября 2011 18:41
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Матчи европейского уровня и концерты мировых звезд столица принимает достойно.Какие зрелища предпочитают минчане и как оценивают их организацию — корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе.
# общество # Опрос минчан

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