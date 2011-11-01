Опрос. Какие развлекательные зрелища предпочитают минчане?

Екатерина Кравцова — главный редактор газеты «Наши Поколюбичи». Идея выпустить свою малотиражку молодой маме пришла в декретном отпуске. Сын Андрей и муж Дмитрий — вот и вся редколлегия.
Теперь первая из 4 полос отводится грузовикам, вторая и третья - легковым автомобилям соответственно иностранного государства и Таможенного союза. Четвертая полоса предназначена для служебного транспорта и автобусов.
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».
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