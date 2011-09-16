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Опрос. Какие планы у минчан на предстоящие выходные?

16 сентября 2011 18:14
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И прогноз от жителей нашего города. О планах минчан на эти выходные – мы узнали в традиционном опросе.Корреспонденты программы «Столичные полдробности» узнали у минчан об их планах на выходные.
# общество # Опрос минчан

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