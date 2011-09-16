Опрос. Какие планы у минчан на предстоящие выходные?

На площадке у спортивного комплекса «Минск-Арена» отгремели фанфары республиканской акции «Неделя спорта и здоровья».
Инвестиционный договор о строительстве сегодня подписали в столичной мэрии. Каждый из семи этажей здания станет отдельной достопримечательностью.
Это определено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2011 года № 1229.
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