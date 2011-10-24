Опрос. Как стартовал отопительный сезон в квартирах минчан?

Охота на «зайцев», признаются ревизоры со стажем, то и дело начинается с математики. Желающим поиграть в прятки с группой контроля каждый раз предлагают усвоить одну единственную формулу: чем выше уровень культуры обслуживания пассажиров, тем весомее сумма оплаты за проезд.
Хоть дома его никто не ждет, но он знает, что чай уже готов. Третьекурсник Станислав создал себе настоящего помощника. Это и домработница, и секретарь в одном, компьютерном, лице.
Уже подняты останки более 30 защитников легендарной цитадели. Но на этом работа не завершается. После процесса идентификации, останки с соблюдением всех военных почестей перезахоронят под плитами мемориала.
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