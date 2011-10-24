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Опрос. Как стартовал отопительный сезон в квартирах минчан?

24 октября 2011 18:43
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Как стартовал отопительный сезон в квартирах минчан, корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе.
# общество # Опрос минчан

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