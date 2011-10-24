Опрос. Как стартовал отопительный сезон в квартирах минчан?

Стоимость проезда в общественном транспорте Минска повысится до 1300 рублей

Охота на «зайцев», признаются ревизоры со стажем, то и дело начинается с математики. Желающим поиграть в прятки с группой контроля каждый раз предлагают усвоить одну единственную формулу: чем выше уровень культуры обслуживания пассажиров, тем весомее сумма оплаты за проезд.