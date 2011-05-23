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Опрос. Как резкие перемены погоды влияют на настроение минчан

23 мая 2011 17:54
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Корреспонденты программы «Столичные подробности» решил узнать у минчан, как резкие перемены погоды влияют на настроение минчан.
# общество # Опрос минчан

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