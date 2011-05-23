Опрос. Как резкие перемены погоды влияют на настроение минчан

Владимир Карват стал первым героем Беларуси

15 лет назад военный летчик совершил подвиг. 23 мая 1996 года во время учебного полета на борту истребителя возник пожар, он стал терять управление. В это время СУ-27 находился над населенным пунктом Большое Гатище. Пилот не стал катапультироваться и увел самолет в сторону, чтобы не допустить его падения на населенный пункт.