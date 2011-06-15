Опрос. Как нужно поддерживать талантливую молодежь?

Теперь 4-ое транспортное кольцо будет называться улица Чюрлёниса. Рядом с ней — Каролинский проезд.
Обучаться в нём будут полторы сотни человек. Набор начнется уже 20 июня и завершится в конце месяца.
Их получают молодые люди, которые проявили себя в учебе, творчестве, завоевали призы и награды на международных, республиканских и городских предметных олимпиадах.
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54