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Опрос. Как нужно поддерживать талантливую молодежь?

15 июня 2011 19:09
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Мнение минчан мы узнали в традиционном опросе программы «Столичные подробности». Минчане рассказали, как по их мнению нужно поддерживать талантливую молодежь.
# общество # Опрос минчан

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