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Опрос. Как не омрачить праздники и сделать Новый год безопасным?

29 декабря 2011 13:42
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Как не омрачить праздники и сделать Новый год безопасным? Мнение минчан корреспонденты узнали в опросе.
# общество # Опрос минчан

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