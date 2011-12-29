Опрос. Как не омрачить праздники и сделать Новый год безопасным?

Новости Беларуси, Минск. На представлении в цирке побывали полторы тысячи юных минчан.
Новости Беларуси, Минск. Многофункциональный жилой комплекс рассчитан на 600 мест. Его возвели за три года.
Новости Беларуси, Гродненская область. Детей-сирот в Беларуси с каждым годом становится все меньше. На смену интернатам приходят дома семейного типа. А старый детский дом, бывшие воспитанники которого уже обрели семьи, переквалифицировали. После капитального ремонта здесь отрыли социальное учреждение для престарелых.
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