Опрос. Как не омрачить праздники и сделать Новый год безопасным?

В Гродненской области детский дом, из которого забрали всех детей, переквалифицировался в дом-интернат для престарелых

Новости Беларуси, Гродненская область. Детей-сирот в Беларуси с каждым годом становится все меньше. На смену интернатам приходят дома семейного типа. А старый детский дом, бывшие воспитанники которого уже обрели семьи, переквалифицировали. После капитального ремонта здесь отрыли социальное учреждение для престарелых.