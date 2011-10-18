Опрос. Как минские водители готовятся к зиме?

В этом году в районных ЗАГСах Минска зарегистрировали более 17 тысяч малышей. 192 семьи порадовали двойнями, пять — тройнями.
Президент предлагает вернуться к выделению участков из сельхозугодий только с согласия главы государства. Такое предложение Александр Лукашенко высказал сегодня на совещании по вопросам предоставления земли. Действия местных органов власти в этой сфере не всегда эффективны.
Комитет государственного контроля Беларуси изучает проблемы студенческих общежитий, в том числе обеспечение студентов местами в общежитиях. С этой целью 19 октября комитет проведет прямую телефонную линию с гражданами.
22 сентября 2026 10:10
22 сентября 2026 09:59
22 сентября 2026 09:55
22 сентября 2026 09:35
22 сентября 2026 09:28
22 сентября 2026 09:10
22 сентября 2026 08:50
22 сентября 2026 08:39