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Опрос. Как минские водители готовятся к зиме?

18 октября 2011 20:28
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Сегодня корреспонденты узнали у столичных водителей, как они готовятся к зиме.
# общество # Опрос минчан

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