Опрос. Как минские водители готовятся к зиме?

В Беларуси готовы вернуть президенту право выделять и изымать участки

Президент предлагает вернуться к выделению участков из сельхозугодий только с согласия главы государства. Такое предложение Александр Лукашенко высказал сегодня на совещании по вопросам предоставления земли. Действия местных органов власти в этой сфере не всегда эффективны.