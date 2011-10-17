Опрос. Как минчане утепляются в холодную пору?

Банда, возглавляемая 29-летним гродненцем, за год ограбила 34 немецких банка

Действовали грабители как будто по сценарию известных боевиков. Молодые люди заходили в отделения немецких банков, доставали оружие и требовали деньги. Получив наличность, скрывались на поджидавших их автомобилях.