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Опрос. Как минчане утепляются в холодную пору?

17 октября 2011 19:38
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В сегодняшнем опросе корреспонденты узнали, насколько комфортна температура в квартирах минчан и как горожане утепляются в холодную пору.
# общество # Опрос минчан

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