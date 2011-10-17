Опрос. Как минчане утепляются в холодную пору?

Батареи потеплели уже во всех жилых домах столицы.
Действовали грабители как будто по сценарию известных боевиков. Молодые люди заходили в отделения немецких банков, доставали оружие и требовали деньги. Получив наличность, скрывались на поджидавших их автомобилях.
В настоящее время прокуратурой Центрального района Минска проводится проверка по факту высказываний музыканта в адрес белорусских властей. Однако, никаких следственных мероприятий не проводилось.
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