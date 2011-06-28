Опрос. Как минчане предлагают решать вопрос парковок?

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На бал во Дворце Республики в Минске собрались лучшие выпускники ВУЗов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости. Приглашение на торжественный вечер получили 270 молодых людей. Среди них – победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. Поздравить их пришел и президент Александр Лукашенко.
Прямая линия с Жанной Романович пройдет с 14 до 16 часов по телефону (8 017) 223-70-95.
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