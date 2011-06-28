Опрос. Как минчане предлагают решать вопрос парковок?

Республиканский бал выпускников вузов во Дворце Республики в Минске

На бал во Дворце Республики в Минске собрались лучшие выпускники ВУЗов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости. Приглашение на торжественный вечер получили 270 молодых людей. Среди них – победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. Поздравить их пришел и президент Александр Лукашенко.