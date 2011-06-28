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Опрос. Как минчане предлагают решать вопрос парковок?

28 июня 2011 18:34
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Темой сегодняшнего традиционного опроса программы «Столичные подробности» стали парковки.Какое решение всегда актуального вопроса предлагают минчане?
# общество # Опрос минчан

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