Прямой эфир

Опрос. Как минчане планируют провести выходные?

02 сентября 2011 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты интересовались, как минчане планируют провести выходные.
# общество # Опрос минчан # общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
02 сентября 2011 19:27

Вновь открылось движение трамваев от станции метро «Тракторный завод» до Серебрянки

02 сентября 2011 18:52

Основные направления градостроительной политики: как изменится облик белорусских городов и поселков

02 сентября 2011 13:49

Мисс Минск 2011. 8 сентября на сцену вынесут трон в виде бриллианта