Опрос. Как минчане планируют провести выходные?

Очередной этап реконструкции путей завершился раньше намеченного срока.
Сергей Лазовский с женой Эвелиной и двумя детьми в новую квартиру переехали год назад. До этого успели помотаться и по общежитиям, и съёмным квартирам.
Анастасия ГУЗЕЛЬ-ГАНИЕВА, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение», член жюри, руководитель проекта - конкурса «Мисс Минск 2011» ответила на вопросы ведущих программы «Утро» о кастингах и ходе проекта «Мисс Минск 2011».
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