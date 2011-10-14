Опрос. Как минчане относятся ко Дню матери?

В следующий раз почувствовать прилив адреналина можно будет весной.
Это как раз та игра, где победа — не главное. Матч звёзд носит скорее дружеский характер. Сегодня участники обеих команд сменили сценические костюмы на спортивную форму.
На ставшее уже традиционным мероприятие пригласили 26 женщин из всех регионов страны. Это руководители организаций, работницы сельхозпредприятий, учителя, медики, соцработники и домохозяйки.
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