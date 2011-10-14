Опрос. Как минчане относятся ко Дню матери?

Матч звёзд в Минске: на одно поле вышли Егор Титов, Юрий Ковтун, Дмитрий Аленичев и Николай Трубач

Это как раз та игра, где победа — не главное. Матч звёзд носит скорее дружеский характер. Сегодня участники обеих команд сменили сценические костюмы на спортивную форму.