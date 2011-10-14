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Опрос. Как минчане относятся ко Дню матери?

14 октября 2011 19:47
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Сегодня корреспонденты узнали у минчан, как они относятся к этому празднику.
# общество # Опрос минчан

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