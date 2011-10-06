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Опрос. Как минчане относятся к зарплатам в конвертах?

06 октября 2011 18:37
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Смотрите ответы минчан в традиционном опросе программы "Столичные подробности".
# общество

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