Опрос. Как минчане относятся к зарплатам в конвертах?

Отогревать жилой сектор будут поэтапно. Процесс займёт не более недели. Причем, паспорта готовности к осенне-зимнему сезону уже получили практически все дома.
А пока улицу Макаёнка реанимируют после замены теплотрассы.
Принять участие в месячнике по благоустройству Минска могут все желающие. Хотя бы на уровне своего двора. Рабочий инструмент на хорошее дело можно смело требовать в ближайшем ЖСК. Ну а крупные парки и скверы на время месячника закрепили за предприятиями.
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