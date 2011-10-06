Опрос. Как минчане относятся к зарплатам в конвертах?

Генеральная уборка Минска намечена на ближайшие выходные

Принять участие в месячнике по благоустройству Минска могут все желающие. Хотя бы на уровне своего двора. Рабочий инструмент на хорошее дело можно смело требовать в ближайшем ЖСК. Ну а крупные парки и скверы на время месячника закрепили за предприятиями.