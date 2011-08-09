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Опрос. Как минчане относятся к торговле «с земли»

09 августа 2011 07:05
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Минчане рассказали, как они относятся к торговле «с земли» и где сами предпочитают покупать продукты.
# общество # Опрос минчан

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