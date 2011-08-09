Опрос. Как минчане относятся к торговле «с земли»

Накануне глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич освятил землю под строительство нового храма.
Основные мероприятия пройдут сегодня и завтра.
Первые рабочие будни наступили у выпускников ВУЗов. К месту работы с университетской скамьи молодые специалисты приезжают целыми семьями. Так, герои нашего сюжета — начинающие врачи — уже сегодня имеют возможность строить карьеру, не задумываясь о жилищных проблемах.
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