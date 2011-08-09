Опрос. Как минчане относятся к торговле «с земли»

В Беларуси после распределения некоторым выпускникам власти оплачивают съемное жилье

Первые рабочие будни наступили у выпускников ВУЗов. К месту работы с университетской скамьи молодые специалисты приезжают целыми семьями. Так, герои нашего сюжета — начинающие врачи — уже сегодня имеют возможность строить карьеру, не задумываясь о жилищных проблемах.