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Опрос. Как минчане отмечают Купалье?

07 июля 2011 05:56
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Как отмечают старинный белорусский праздник минчане, мы узнали в нашем сегодняшнем опросе.Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, как они отмечают Купалье.
# общество # Опрос минчан

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