Опрос. Как минчане отмечают Купалье?

Такое соглашения Академия подписала с Московским институтом экономики, менеджмента и права.
На днях правительство лично изучило школьный ассортимент. Присматривались и к товарам, и к ценам. Кстати цены на школьные товары они посчитали приемлемыми.
Из Минска в Витебск на время фестиваля начал курсировать дополнительный поезд. Сегодня он доставил в город над Двиной первых гостей форума.
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