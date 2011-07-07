Опрос. Как минчане отмечают Купалье?

Анатолий Тозик: Все дети вне зависимости от состоятельности родителей должны быть подготовлены к новому учебному году

На днях правительство лично изучило школьный ассортимент. Присматривались и к товарам, и к ценам. Кстати цены на школьные товары они посчитали приемлемыми.