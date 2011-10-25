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Опрос. Как минчане оценивают социальную инфраструктуру в своем районе

25 октября 2011 18:30
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, как они оценивают социальную инфраструктуру в своем районе.
# общество # Опрос минчан

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