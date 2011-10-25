Опрос. Как минчане оценивают социальную инфраструктуру в своем районе

В Московском районе Минска появятся новая аптека, два магазина, гастроном и два центра бытового обслуживания

Кроме того, в Брилевичах подготовлена площадка для строительства поликлиники, а также выдано разрешение на проектирование паркинга на улице Наполеона Орды.