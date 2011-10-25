Опрос. Как минчане оценивают социальную инфраструктуру в своем районе

Популярность столичных ярмарок среди минчан заставила организаторов продлить распродажи до первых заморозков.
Оригинальные идеи готовы рассмотреть в каждом районе.
Кроме того, в Брилевичах подготовлена площадка для строительства поликлиники, а также выдано разрешение на проектирование паркинга на улице Наполеона Орды.
22 сентября 2026 10:10
22 сентября 2026 09:59
22 сентября 2026 09:55
22 сентября 2026 09:35
22 сентября 2026 09:28
22 сентября 2026 09:10
22 сентября 2026 08:50
22 сентября 2026 08:39