Опрос. Как минчане оценивают принцип «Одного окна»?

Функции центра на улице Неманской и далее будут расширяться: планируется разместить представителей агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.
Патрульный автомобиль инспектора Юрия Каспера оснастили видеофиксатором всего неделю назад. Теперь, признаётся офицер, работать стало намного проще.
Это уже не первая встреча руководителя ведомства с жителями Принёманского региона.
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