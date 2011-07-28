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Опрос. Как минчане оценивают принцип «Одного окна»?

28 июля 2011 20:02
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты узнали у минчан, как они оценивают принцип «Одного окна».
# общество # Опрос минчан

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