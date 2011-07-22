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Опрос. Как минчане оценивают минские кинотеатры

22 июля 2011 19:06
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Новые технологии, премьеры и комфорт. В нашем опросе мы убедились, что минчане высоко оценивают минские кинотеатры.
# общество # Опрос минчан

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