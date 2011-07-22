Опрос. Как минчане оценивают минские кинотеатры

Имена лучших предпринимателей назвали сегодня в Минске. Самые успешные представители деловых кругов собрались во Дворце Республики, где проходит торжественная церемония награждения.
Российский актер Максим Яндимиров скончался в госпитале в Шарм-эш-Шейхе. 14 июля он прилетел на отдых в Египет, зашел в здание аэропорта и потерял сознание. С диагнозом инсульт актер был доставлен в больницу. Все это время Максим Яндимиров находился в состоянии комы.
Эти меры наказания более экономичны, чем заключения под стражу. К примеру, в месяц один заключенный обходится бюджету примерно в 430 тысяч рублей.
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