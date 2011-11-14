Опрос. Как минчане оценивают экологическую обстановку в городе?

Новости Беларуси, Минск. Теперь у 17 афганцев новая прописка — во Фрунзенском районе Минска.
Новости Беларуси, Гродненская область. Сегодня белорусские кузнецы отмечают свой профессиональный праздник. Издавна 14 ноября наши предки почитали Кузьму – покровителя тружеников огня и металла. Со временем этот день стал праздником для всех мастеров кузнечного дела.
Новости Беларуси, Минск. Кардинал Курт Кох вместе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем встретились со студентами Института теологии Белгосуниверситета.
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