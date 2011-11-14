Опрос. Как минчане оценивают экологическую обстановку в городе?

Как работает современный кузнец?

Новости Беларуси, Гродненская область. Сегодня белорусские кузнецы отмечают свой профессиональный праздник. Издавна 14 ноября наши предки почитали Кузьму – покровителя тружеников огня и металла. Со временем этот день стал праздником для всех мастеров кузнечного дела.