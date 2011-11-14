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Опрос. Как минчане оценивают экологическую обстановку в городе?

14 ноября 2011 18:37
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Традиционный опрос программы «Столичный подробности».Корреспонденты предложили самим минчанам оценить экологическую обстановку в нашей столице.
# общество # Опрос минчан # Экология

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