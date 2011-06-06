Опрос. Как минчане экономят энергоресурсы?

Стоимость строительства жилья по уже заключенным договорам увеличиваться не должна. Это требование Президента.
В Беларуси в связи с жаркой и сухой погодой введен запрет на посещение лесов в четырех районах. Запрещено разжигание костров в лесах и на торфяниках, а также въезд автотранспорта в лесные массивы.
В Москве открылся международный форум «Атомэкспо». Более тысячи участников из 47 стран мира демонстрируют новейшие достижения в атомной сфере.
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