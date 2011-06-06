Опрос. Как минчане экономят энергоресурсы?

С начала сезона в Беларуси произошло около 200 лесных пожаров

В Беларуси в связи с жаркой и сухой погодой введен запрет на посещение лесов в четырех районах. Запрещено разжигание костров в лесах и на торфяниках, а также въезд автотранспорта в лесные массивы.