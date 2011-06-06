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Опрос. Как минчане экономят энергоресурсы?

06 июня 2011 17:20
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В нашем традиционном опросе мы узнали, как минчане экономят энергоресурсы. Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, как они экономят энергоресурсы.
# общество # Опрос минчан

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