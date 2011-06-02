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Опрос. Где в Минске найти прохладу в жару

02 июня 2011 17:23
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В нашем традиционном опросе минчане рассказали, где в столице можно отдохнуть и найти прохладу в летний знойный день.
# общество # Опрос минчан

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