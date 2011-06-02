Опрос. Где в Минске найти прохладу в жару

Как в Беларуси формируется цена на рыбу и как ее можно изменить?

Как уменьшить цифру на ценнике думают и поставщики товаров, и продавцы. О том, что рост цен должен пресекаться, накануне заявил Президент, проводя совещание по актуальным вопросам экономики.