Опрос. Где в Минске найти прохладу в жару

Как уменьшить цифру на ценнике думают и поставщики товаров, и продавцы. О том, что рост цен должен пресекаться, накануне заявил Президент, проводя совещание по актуальным вопросам экономики.
Самый массовый предмет — по-прежнему математика. Ее пожелали сдавать более 103 тысяч человек.
Сегодня утром в Минск прибыл поезд из Риги, а в латвийскую столицу — состав белорусского формирования.
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