Опрос. Где минчане предпочитают проводить отпуск и выходные зимой

В обзорной экскурсии по Минску появился новый маршрут – Музей валунов в микрорайоне Уручье

На огромной территории камнями выложена карта Беларуси. На ней обозначены города и крупные населенные пункты, а тропинки между ними символизируют основные транспортные артерии.