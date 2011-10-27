Опрос. Где минчане предпочитают проводить отпуск и выходные зимой

Голубые паруса появились на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Две мачты, мощная деревянная палуба – скульптура выглядит как настоящее судно.
Сезон речных уборщиков завершился – водолазы столицы очистили минское дно. В ближайшее время будут демонтированы ловушки-запруды, которые задерживали мусор.
На огромной территории камнями выложена карта Беларуси. На ней обозначены города и крупные населенные пункты, а тропинки между ними символизируют основные транспортные артерии.
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