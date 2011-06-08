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Опрос. Где минчане предпочитают покупать овощи и свежую зелень?

08 июня 2011 18:41
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты программы интересовались сегодня, где минчане предпочитают покупать свежие овощи и зелень.
# общество # Опрос минчан

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