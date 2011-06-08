Опрос. Где минчане предпочитают покупать овощи и свежую зелень?

ГУВД Мингорисполкома: Благодаря видеозаписям ГАИ выявит, по какой причине автомобили «глохли» на проспекте 7 июня

Вечером 7 июня в Минске на протяжении почти двух часов движение в Минске от площади Якуба Коласа до площади Независимости было сильно замедлено, а на некоторых участках и вовсе заблокировано.