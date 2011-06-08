Опрос. Где минчане предпочитают покупать овощи и свежую зелень?

Комплекс разместят рядом с зоопарком по другую сторону Свислочи.
Начальник главного управления контроля по Минску Комитета госконтроля Беларуси проведет прямую телефонную линию.
Вечером 7 июня в Минске на протяжении почти двух часов движение в Минске от площади Якуба Коласа до площади Независимости было сильно замедлено, а на некоторых участках и вовсе заблокировано.
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