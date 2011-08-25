Опрос. Где минчане предпочитают покупать овощи и фрукты?

Сегодня у соседок по комнате — Насти и Даши — день встречи и день заселения. Вещи разобраны, осталось разложить по полочкам. В родной 6-ке их ждала новая мебель.
Их обнаружили случайно при проведении земляных работ.
Следователи разбираются в аферах бизнесмена, организовывавшего поездки за океан. 33-летний директор фирмы деньги со студентов собирал исправно, а взятые на себя обязательства не выполнял.
22 сентября 2026 18:15
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