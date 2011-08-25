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Опрос. Где минчане предпочитают покупать овощи и фрукты?

25 августа 2011 18:36
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Делают ли минчане витаминные запасы на зиму и где предпочитают покупать овощи и фрукты, корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе.
# общество # Опрос минчан

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