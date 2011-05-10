Опрос. Где минчане праздновали 9 мая

В Минской же области и правда было на что посмотреть. Спортсмены-конники продемонстрировали потрясающее мастерство выездки.
А вот в Гродно организаторы праздника сегодня смогли удивить не только молодежь, но и опытных ветеранов. Здесь прошли показательные выступления бойцов спецназа.
В Могилеве же праздник отмечают и на воде. Ветеранов первыми пригласили в путешествие на новом теплоходе.
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