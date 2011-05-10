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Опрос. Где минчане праздновали 9 мая

10 мая 2011 18:25
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Все еще праздничное настроение и воспоминания о ярких выходных. Где минчане праздновали 9 мая – в нашем опросе.Корреспонденты программы «Столичные подробности» поинтересовались у минчан, где они праздновали 9 мая.
# общество # Опрос минчан # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

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