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Опрос. Что в первую очередь нужно сделать во время городского субботника?

04 апреля 2011 18:05
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Опрос программы «Столичные подробности».Мнение минчан мы узнали в нашем традиционном опросе.
# общество # Опрос минчан

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04 апреля 2011 18:03

На первый весенний субботник вышли 40 тысяч минчан

04 апреля 2011 17:51

На должность начальника управления жилищной политики Мингорисполкома назначен Александр Авраменко

В Гродненской области под Новогрудком завершился монтаж крупнейшего в СНГ ветряка
04 апреля 2011 17:02

В Гродненской области под Новогрудком завершился монтаж крупнейшего в СНГ ветряка