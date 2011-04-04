Опрос. Что в первую очередь нужно сделать во время городского субботника?

Всего в черте Минска было благоустроено 800 гектаров зеленых зон и дворовых территорий. Проспекты и улицы украсили более 2 тысяч деревьев и кустарников.
Опыт работы в органах госуправления он планирует применять в строительной сфере.
Выбор места, как утверждают ученые, не случаен. Именно здесь от использования природной силы можно получить максимальный экономический эффект.
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