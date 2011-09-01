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Опрос. Что для минчан значит 1 сентября?

01 сентября 2011 19:45
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».1 сентября корреспонденты предложили минчанам отойти от шаблонов и рассказать, что лично для них значит этот день.
# общество # Опрос минчан

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