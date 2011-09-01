Опрос. Что для минчан значит 1 сентября?

Чтобы жителям Каменной Горки было проще добираться до детских садов, организуется работа скоростного автобуса № 152С.
В ходе эксперимента на каждом уроке для работы на «детских» компьютерах будет выделяться определенное время.
В учебном заведении сделали капитальный ремонт — преобразился интерьер классов, залов и холлов школы.
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