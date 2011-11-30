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Опрос. Чем запомнилась минчанам осень-2011

30 ноября 2011 18:40
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В опросе корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, чем им запомнилась осень-2011.
# общество

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