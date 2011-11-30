Опрос. Чем запомнилась минчанам осень-2011

Художник Анатолий Голушко, прикованный на протяжении 30 лет к постели, открыл выставку своих картин в белорусском Парламенте

Новости Беларуси, Минск. Свои картины он пишет, держа кисть зубами, а пейзажи воссоздает по памяти. В Минске открылась выставка Анатолия Голушко. На открытие экспозиции он, по понятным причинам, приехать не смог. Поэтому памятный подарок от главы государства передали сестре художника.