Опрос. Чем запомнилась минчанам осень-2011

Новости Беларуси, Минск. Вуз закружиться в вихре снежинок. Именно такая иллюстрация будет украшать его фасад. Сюжет дополнит контур Национальной библиотеки – как символ инновационного будущего страны.
Новости Беларуси, Минск. Кварталы «Северный-1 и 2» будут называться «Хмаринские пасеки-1 и 2», а микрорайоны «Северный- с 3-го по 9-й» решено назвать «Цнянка» с соответствующими порядковыми номерами.
Новости Беларуси, Минск. Свои картины он пишет, держа кисть зубами, а пейзажи воссоздает по памяти. В Минске открылась выставка Анатолия Голушко. На открытие экспозиции он, по понятным причинам, приехать не смог. Поэтому памятный подарок от главы государства передали сестре художника.
22 сентября 2026 07:49
22 сентября 2026 07:46
22 сентября 2026 07:41
22 сентября 2026 07:29
22 сентября 2026 07:26
22 сентября 2026 06:46
22 сентября 2026 06:31