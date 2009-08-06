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Опрос. Чем вам запомнился 5 августа?

06 августа 2009 07:31
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Чем запомнился этот день минчанам – в нашем традиционном опросе.
# общество

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