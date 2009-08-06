Опрос. Чем вам запомнился 5 августа?

Ровно 70 лет назад на Советской улице (ныне проспекте Независимости) открылся первый кафетерий.
Последние дни дуэт красавцев из Москвы прячется от посетителей Минского зоопарка. Уже скоро они окажутся в центре внимания.
Столичные «косцы» буквально со дна пожинали то, что не сеяли. На таком гениальном комбайне – и море по колено. Два в одном: одновременно и коса, и грабли (ВИДЕО).
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