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Опрос. Чем вам запомнилось 14 августа?

14 августа 2009 20:42
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Чем запомнился этот день минчанам – в нашем традиционном опросе.
# общество

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