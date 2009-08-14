Опрос. Чем вам запомнилось 14 августа?

14 августа 1409 года дотла сгорел костёл Святой Троицы и Восшествия панны Марии – первый деревянный костел, построенный в Минске.
Солнце, не баловавшее минчан последние дни, к концу недели обещает двойную порцию тепла (ВИДЕО).
Перед этим переходом редко останавливаются автомобили. Зебра для водителей и пешеходов стала тёмной лошадкой (ВИДЕО).
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