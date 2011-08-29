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Опрос. Чем привлекают минчан сезонные ярмарки?

29 августа 2011 19:27
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Сезонные ярмарки. Чем они привлекают минчан, мы узнали в сегодняшнем опросе.Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, чем их привлекают сезонные ярмарки.
# общество # Опрос минчан

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