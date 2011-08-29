Опрос. Чем привлекают минчан сезонные ярмарки?

Подобный аппарат станет первым не только в Минске, но и республике.
На масштабном форуме в преддверии учебного года собрались более 2,5 тысяч педагогов и руководителей. Также в нем принял участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Вторая часть общенационального педсовета – время подводить итоги. Это делает глава государства. Все предложения и замечания педагогов президент учел.
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