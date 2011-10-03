Опрос. Чем минчане хотели бы заняться на пенсии?

100 предприятий уже подали заявки на участие.
Авторский проект поддержали жильцы дома по улице Парниковой и сотрудники местного ЖЭСа.
Впоследствии эти специалисты будут работать на совместных белорусско-венесуэльских предприятиях «МазВен» и «ВенеМинск Тракторс». Обучение для венесуэльцев проходит на Минском автомобильном и Минском тракторном заводах.
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