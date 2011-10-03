Прямой эфир

Опрос. Чем минчане хотели бы заняться на пенсии?

03 октября 2011 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В сегодняшнем опросе корреспонденты узнали у минчан, чем они хотели бы заняться на пенсии.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
03 октября 2011 18:32

4 октября во Дворце культуры железнодорожников в Минске открывается ярмарка вакансий

03 октября 2011 18:27

Автомобилисты на улице Парниковой в Минске превратили гостевую парковку в личную

03 октября 2011 18:10

Автомобилестроители из Венесуэлы проходят стажировку в Минске