Прямой эфир

Опрос. Чего минчане ждут от зимы

01 декабря 2011 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Первое декабря стала поводом для опроса. В первый день зимы корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, чего они ждут от этого времени года.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
01 декабря 2011 18:37

Во Всемирный день борьбы со СПИДом минские школьники сшили квилт-2011

01 декабря 2011 18:16

В Центре коррекционного развития Ленинского района Минска прошло мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов

01 декабря 2011 17:44

Лукашенко считает необходимым развивать спонсорство и меценатство в сфере культуры и вместе с тем предостерегает от иждивенческих настроений