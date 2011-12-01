Опрос. Чего минчане ждут от зимы

Новости Беларуси, Минск. Это памятное полотно, посвященное тем, кто пострадал от ВИЧ. Лоскутная картина из ткани состоит из лучших работ учеников со всей столицы.
Новости Беларуси, Минск. Подарком для детей с ограниченными возможностями стало театрализованное шоу. Ростовые куклы с мини-трюками и эксклюзивное музыкальное поздравление от школьников пришлось по душе всем приглашенным.
Новости Беларуси, Минск. Государство и впредь будет поддерживать талантливую творческую молодежь. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с представителями молодого поколения.
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