Опрос: Большинство жителей Беларуси поддерживают решение руководства страны об оказании помощи России в связи с пожарами

Таковы результаты республиканского телефонного опроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента.

Причем большая часть считает, что, прежде всего, необходима помощь белорусских спасателей и предоставление спецтехники. Многие говорят об оказании гуманитарной помощи и размещении детей из пострадавших регионов в нашей республике. Дополнительно респонденты отмечают, что россиянам нужно оказать «любую помощь по мере возможности», в том числе по «строительству домов, жилья для пострадавших». Также предлагают «оказать психологическую и моральную поддержку», «расселить пострадавших на территории Беларуси», «отправить их в наши санатории». Причем большинство готовы лично оказать помощь пострадавшим от пожара россиянам: принять детей в свои семьи, помочь с одеждой и продовольствием. Немало и таких, кто готов поехать добровольцами в Россию.

К слову, подавляющее большинство участников опроса считают, что Беларусь готова справиться с подобной ситуацией.