Опрос: большинство американцев недовольны политикой Обамы

Большинство американцев считают, что при действующей администрации президента Барака Обамы США «движутся в неверном направлении», пишет американская газета Washington Times со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Согласно данным этого опроса, проведенного организациями «Демократик корпс» и «Серд уэй», 62% респондентов недовольны политикой нынешней администрации страны, в то время как противоположной точки зрения придерживаются 31% американцев.

Среди прочего, результаты опроса свидетельствуют, что 51% жителей США полагают, что позиции их страны на международной арене за 13 месяцев нахождения Б.Обамы у власти ухудшились. Сторонниками внешней политики США при действующей администраци

являются 41% респондентов.

Кроме того, почти по всем основным аспектам внутренней политики американцы отдают предпочтение Республиканской партии. Так, в вопросе обеспечения национальной безопасности демократов поддерживают лишь 33% опрошенных, а республиканцев – 50%. Также республиканцы удерживают лидирующие позиции в вопросе поддержания высокой боеготовности американской армии (58% против 27%) и сдерживании ядерной угрозы для США (45% против 34%).

В то же время, большинство опрошенных поддерживают политику Б.Обамы в Ираке и Афганистане.