Прямой эфир

О.Пролесковский: Журналист несет высочайшую ответственность за слово, написанное или сказанное в эфире

03 мая 2010 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Современные СМИ должны активно представлять себя в Интернете.

Собственный ресурс в мировой паутине — залог расширения читательской и зрительской аудиторий.

Сегодня министр информации Беларуси отвечал на вопросы в Интернете. Используя возможности одного из информагентств, Олег Пролесковский высказал свое мнение об отечественных средствах массовой информации.

В нашей современной журналистике сейчас главное, по мнению министра, — мобильность, оперативность предоставления информации и наличие объективной критики.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
Безусловно, развивается Интернет. Понятие «новость» активно используется на лентах информагентств. СМИ — очень серьезный формирователь общественного мнения, поэтому пользоваться ими нужно очень осторожно.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 мая 2010 10:59

Пьяный водитель сбил насмерть брата с сестрой на дороге в Минской области

03 мая 2010 09:34

Польский студент стал двукратным чемпионом мира по судоку

03 мая 2010 09:33

Повздоривший с родителями подросток «задержал» самолет на полтора часа