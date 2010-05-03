О.Пролесковский: Журналист несет высочайшую ответственность за слово, написанное или сказанное в эфире

Современные СМИ должны активно представлять себя в Интернете.

Собственный ресурс в мировой паутине — залог расширения читательской и зрительской аудиторий.

Сегодня министр информации Беларуси отвечал на вопросы в Интернете. Используя возможности одного из информагентств, Олег Пролесковский высказал свое мнение об отечественных средствах массовой информации.

В нашей современной журналистике сейчас главное, по мнению министра, — мобильность, оперативность предоставления информации и наличие объективной критики.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Безусловно, развивается Интернет. Понятие «новость» активно используется на лентах информагентств. СМИ — очень серьезный формирователь общественного мнения, поэтому пользоваться ими нужно очень осторожно.