Определились первые в Гродненский области водитель и комбайнер – пятитысячники

Новости Беларуси. Тем временем белорусские хлеборобы продолжают устанавливать рекорды. Первые комбайнер и водитель – пятитысячники жатвы определились в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Бондаревич из СПК им. Деньщикова Гродненского района первым в области намолотил более 5 тысяч тонн зерна нового урожая. А на счету его коллеги водителя Павла Борцевича столько же перевезенного зерна.