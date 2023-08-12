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Определились первые в Гродненский области водитель и комбайнер – пятитысячники

12 августа 2023 13:35
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Новости Беларуси. Тем временем белорусские хлеборобы продолжают устанавливать рекорды. Первые комбайнер и водитель – пятитысячники жатвы определились в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определились первые в Гродненский области водитель и комбайнер – пятитысячники -1

Олег Бондаревич из СПК им. Деньщикова Гродненского района первым в области намолотил более 5 тысяч тонн зерна нового урожая. А на счету его коллеги водителя Павла Борцевича столько же перевезенного зерна.

Белорусские аграрии намолотили почти 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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