Определены победители республиканских предметных олимпиад

В этом году в них участвовало рекордное количество школьников - около полутора тысяч. Но самыми лучшими стали лишь 16.

Три дня упорной борьбы, сильные соперники и каверзные вопросы. Олимпиадные страсти не утихают даже в день закрытия. Место встречи кинотеатр Беларусь-не случайно. Особенно для участников предметной олимпиады по истории. Исторический фильм «Тарас бульба» - повод в очередной раз проверить знания.

К своей победе Анастасия Кулешова шла много лет. И все это время русский язык был действительно велик и могущ. Первое участие в Республиканской олимпиаде и сразу золото. Ей удалось обойти 87 конкурентов и покорить жюри грамотной речью.

- В этом году было очень сложно получить медаль, потому что в олимпиаде участвовали сразу две параллели, - говорит Анастасия Кулешова. - Было много участников и задания были очень сложные, но я рада, что победила.

Лицеист Антон Ковалевский к олимпиаде подошел по-своему. И вспомнил суеверия. Он не только усиленно готовился, но и три дня не прикасался к волосам. Результат - второе место по биологии.

- Не хватило где-то внимательности. Надо было не спешить, но все хорошо, я доволен своим результатом. Для меня эта олимпиада-это опыт, общение и встреча с друзьями, - рассказал Антон Ковалевский.

В этом году в республиканской олимпиаде участвовало рекордное количество школьников - около полутора тысяч. Но золото получили только 16 лучших. По традиции наибольшее количество медалей в столице. Но с каждым годом, отмечают специалисты, ее догоняют регионы.

- Самая главная задача столицы - показать нашим регионам уровень столичный, который будет определенным ориентиром, а нам надо уже быстрей новые обороты набирать, чтобы повысить уровень проведения этих олимпиад, - отметил Владимир Щербо, председатель комитета по образования Мингорисполкома.

Победители республиканской олимпиады по традиции представят нашу страну на международном уровне. Только в прошлом году мы привезли 2 золотые, 8 серебряных и 2 бронзовые медали. Таким образом, вошли в восьмерку лучших. В этом году, уверены специалисты, интеллектуальный урожай должен быть еще лучше.

