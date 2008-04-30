Определены лучшие в своем деле по итогам 2007 года

Имена 39 победителей соревнования 2007 года занесены сегодня на Республиканскую доску почета.

Среди них по два района и города, 35 предприятий. Во внимание принимали и выполнение прогноза социально-экономического развития, и наличие к организации претензий у контролирующих органов.

Старожилы предприятия Павел Николаевич и Константин Павлович в новых цехах не о старом, но о былом вспомнить любят. Тогда и обороты в разы меньше были и оборудование попроще. Павел Николаевич шутит: скоро сапфировую свадьбу с предприятием отметит, уже 45 лет как вместе. А за усердный труд и хорошие показатели передовиков производства отмечали всегда.

За почти вековую историю предприятия многое поменялось, неизменными остались качество и стабильный доход: в прошлом году комбинат выпустил продукции на 60 миллиардов рублей, часть кирпичей и блоков ушла на экспорт в Россию, но все же основная доля осталась в Беларуси – в стране небывалый строительный бум.

НИИ физико-химических проблем, Шкловский маслодельный завод, Сморгонский район, и ещё 36 предприятий и городов получили сегодня официальное признание своих успехов. И попали и в историю, и на Республиканскую доску почета. Некоторые – уже не в первый раз. Так, в сфере услуг универсам "Слуцк" передовые позиции не сдает уже 4-й год подряд, на 2008-й планы тоже грандиозные.

Новое – это хорошо забытое старое. Добрую советскую традицию отмечать перед Днем труда образцовых тружеников белорусское правительство возродило в 99-м. С тех пор имена лучших в своей отрасли каждый год появляются на Доске почета: и победителям приятно, и для пока отстающих - стимул есть.

