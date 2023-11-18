Определены лучшие аграрии! Чем удивляли «Дажынкі-2023» в Гомельской области?

Новости Беларуси. Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии. В канун профессионального праздника сегодня, 18 ноября, «Дожинки» на Гомельской и Витебской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии. В канун профессионального праздника сегодня, 18 ноября, «Дожинки» на Гомельской и Витебской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень самообеспечения по основным видам сельхозпродукции в Беларуси ежегодно превышает 100 %, и это результат выбранной Президентом более 20 лет назад и успешно реализуемой стратегии. Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении в адрес участников и гостей «Дожинок» Гомельской области: «Аграрный сектор – один из важнейших в экономике нашей страны. Земля требует величайшего трудолюбия и всегда благодарит урожаем, если в нее вкладывают и материальные ресурсы, и частичку души».
Именно профессионалов своего дела сегодня собрал городской поселок Октябрьский. «Дожинки» посетила и Анна Корольчук.
В Гомельской области первые заморозки, но в городском поселке Октябрьский жарко и хлебосольно. С самого утра гостей праздника встречают национальные подворья.
В центре поселка развернулась выставка сельхозтехники – в два раза больше обычного. Представлены как раритеты, так и новинки производителей.
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