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Определены лучшие аграрии! Чем удивляли «Дажынкі-2023» в Гомельской области?

18 ноября 2023 16:51
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Новости Беларуси. Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии. В канун профессионального праздника сегодня, 18 ноября, «Дожинки» на Гомельской и Витебской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены лучшие аграрии! Чем удивляли «Дажынкі-2023» в Гомельской области?-1

Уровень самообеспечения по основным видам сельхозпродукции в Беларуси ежегодно превышает 100 %, и это результат выбранной Президентом более 20 лет назад и успешно реализуемой стратегии. Как подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении в адрес участников и гостей «Дожинок» Гомельской области: «Аграрный сектор – один из важнейших в экономике нашей страны. Земля требует величайшего трудолюбия и всегда благодарит урожаем, если в нее вкладывают и материальные ресурсы, и частичку души».

Именно профессионалов своего дела сегодня собрал городской поселок Октябрьский. «Дожинки» посетила и Анна Корольчук.

Определены лучшие аграрии! Чем удивляли «Дажынкі-2023» в Гомельской области?-4

В Гомельской области первые заморозки, но в городском поселке Октябрьский жарко и хлебосольно. С самого утра гостей праздника встречают национальные подворья.

Определены лучшие аграрии! Чем удивляли «Дажынкі-2023» в Гомельской области?-7

В центре поселка развернулась выставка сельхозтехники – в два раза больше обычного. Представлены как раритеты, так и новинки производителей.

Определены лучшие аграрии! Чем удивляли «Дажынкі-2023» в Гомельской области?-10

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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