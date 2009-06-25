Определено расположение металлодетекторов в время празднования Дня Независимости

Столичная милиция также просит прибывать на праздник заранее и в трезвом виде.

Столица готова к главному государственному празднику - Дню Независимости. Город украшен, а в районах проходят праздничные концерты и чествования ветеранов Великой Отечественной. Главные же торжества состоятся 3-го июля.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности граждан. Все пришедшие на праздник пройдут через металлодетекторы со стороны улиц Мельникайте, Гвардейской, Даумана и проспекта Машерова. На массовые гулянья не будут пускать нетрезвых. Прохладительные напитки разрешат проносить только в пластиковых бутылках емкостью не более полулитра.

Начало пропуска граждан перед проведением военного парада и праздничного шествия будет начинаться в 7.30, а при проведении гала-концерта - в 18.30. Столичная милиция просит жителей и гостей столицы приходить на праздник заранее, а не за 15 минут до начала мероприятия, потому что это затруднит и усложнит работу и сотрудников милиции при проведении досмотров.