Оппозиция пригрозила Саакашвили устроить из Тбилиси Бишкек

Один из лидеров грузинского оппозиционного движения «Национальный совет» пригрозил президенту страны Михаилу Саакашвили повторением событий в Киргизии, если к оппозиционерам будут применены какие-либо санкции.

Коба Давиташвили, возглавляющий Партию народа, заявил, что если власти «еще раз посмеют тронуть кого-нибудь из представителей оппозиции, за этим последует то, что было в Киргизии», пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Накануне, 8 апреля, в Тбилиси произошли столкновения между оппозиционерами и полицией, которая пыталась помешать им блокировать одну из транспортных магистралей. Оппозиция пошла на эти меры в знак протеста против закрытия типографии, в которой печатались агитационные материалы к предстоящим 30 мая муниципальным выборам.

В результате стычки с полицией были задержаны восемь оппозиционеров, в том числе политический секретарь Партии народа Александр Шаламберидзе. Кроме того, пресс-служба «Движения за справедливую Грузию» сообщила, что был избит один из членов партии Ника Джавахидзе.

Все задержанные впоследствии были отпущены. Тбилисский городской суд оштрафовал семерых оппозиционеров, а Шаламберидзе было вынесено предупреждение.

После завершения судебного заседания лидеры оппозиции собрали пресс-конференцию, на которой заявили о недопустимости давления властей на политических противников. Кроме того, лидер движения «За справедливую Грузию» Зураб Ногаидели предупредил власти об ответственности за попытку сфальсифицировать результаты муниципальных выборов. По словам политика, «в Грузии кружится запах революции».



Оппозиционный «Национальный совет» был первоначально сформирован в 2007 году во время массовых акций протеста, а в марте 2010 года возобновил свою работу для смены власти в Грузии «конституционными и мирными методами». В организацию входят шесть политических объединений: «За справедливую Грузию», Консервативная партия, Партия народа, коалиция «Мамулишвили», Партия будущего и движение «Христианская Грузия».