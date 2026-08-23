Опора национальной стабильности! Как ВНС защищает страну от внешнего давления?

Пока одни страны перестраивают свои системы в угоду сиюминутным трендам, наша модель народовластия доказывает свою эффективность десятилетиями. Мы приближаемся к знаковой исторической дате – 30-летию I Всебелорусского народного собрания, которое состоялось в октябре 1996-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За это время ВНС прошел колоссальную эволюцию: от важнейшего народно-политического вече до высшего конституционного органа народной власти, который сегодня утверждает Военную доктрину, Концепцию нацбезопасности и программы развития. Собрание стало настоящим стабилизатором общества, гарантирующим, что ключевые решения всегда будут принимается сообща.

Александр Шатько, общественный деятель:

На сегодняшний день, конечно, давление на Республику Беларусь со стороны различного рода жестких органов и Соединенных Штатов, и той же Украины, и Великобритании, и Франции, они направлены на свержение режима, так называемого ими в Республике Беларусь, и на преобразование по их форме демократии в Республике Беларусь.

И, конечно же, внутри республики раскачиваются всяческие силы, вкладываются деньги в ресурсы и в какие-то политические моменты, аспекты и пытаются страну каким-то образом разорвать. Но вот эти органы, скажем, политические, в том числе и Всебелорусское народное собрание, оно является неким таким компенсатором, потому что там присутствуют все части гражданского общества. Как со стороны государства, так со стороны и общественных структур и объединений.