Оползни сходят на жилой дом в Могилеве

Для укрощения оползня коммунальники установили огромную ливневку. Но конструкция оказалась не настолько надежной, как думали.

Дом пенсионерки из Могилева Анны Федоровны Петуховой находится в месте живописном, но, как оказалось опасном. На него регулярно сходят оползни. Несколько лет назад от стихии чуть не погибла ее внучка. Комната, где спал ребенок, чудом уцелела. Пенсионерка рассказывает, что тогда месиво из песка и снега попало в кухню и веранду. Детскую снаружи завалило песком по самую крышу. С тех пор семья Петуховых живет в вечном страхе, что их дом просто не выдержит очередного обвала.

По словам Петуховых оползни здесь сходят ежегодно. Они даже научились их классифицировать на слабые, средние и сильные. Грязевым потоком полностью снесло забор и телевизионную антенну, а в доме треснул отопительный котел. Через несколько лет ситуация повторилась.

Если смотреть на дом сверху, то становится не по себе. Ведь если вся эта конструкция во время очередного обвала упадет вниз, то жителей 22 дома уже вряд ли что спасет.

Переписку с местными властями Анна Федоровна ведет уже около 14 лет, несколько томов накопилось. Многие чиновники, которые начинали заниматься ее делом, уже давно поменялись, а вот точку в ее вопросе так никто и не поставил. Утверждают, что необходимо более тщательно изучить ползущий грунт.

Ольга Земцова, начальник управления ЖКХ Могилевского горисполкома:

– Для разработки документации надо два месяца, а для экспертизы – месяц. Нужно ждать подготовки проекто-сметной документации. Поэтому определились, что работы будут выполнены во втором квартале 2011 года.

Михаил Юрьевич, и.о. директора МГКУП «Управление коммунальных предприятий»:

– Проблема здесь существует. Но на данный момент реальной угрозы не видно. Все будет зависеть от погодных условий и от того, какая наступит в этом году зима. Наши организации, ДМП и Зеленстрой, все равно будут контролировать этот склон.

Анна Петухова надеялась, что хотя бы в этом году ее дом будет в безопасности. Но вместо реальной помощи женщина в очередной раз получила обещание на бумаге.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилев.