Оплатить поездку на поезде теперь можно не выходя из дома

Теперь на сайте Белорусской железной дороги любой желающий может не только узнать время отправления состава, наличие свободных мест в нем и стоимость проезда, но и приобрести билеты, оплатив их своей банковской карточкой.

Разработчики надеются, что данная система поможет избежать очередей в кассах, особенно в напряженные летние месяцы.

Пассажир:

Это очень удобно – заказывать билеты по Интернету.

НА РЕКЕ СВИСЛОЧЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА ПОГИБАЮТ ПТИЦЫ

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МОРОЗЫ КРЕПЧАЮТ – А НАМ ТЕПЛО!

Пока мороз сковывает все в округе, у коммунальщиков работа кипит. Штатный режим перерос в режим повышенной готовности и круглосуточных дежурств. Нынче маршруты у работников ЖЭСов не только по заявкам жильцов. Холод диктует свои правила. Но, как говорят электрики, мороза бояться – электрощитовых не проверять.

Чтобы квартирное тепло не угодило в капкан мороза, оперативные бригады патрулируют жилые высотки с внеплановыми проверками.

Работник ЖЭСа:

На дом подается вода температурой 73 градуса, температура «обратки» из дома – 58. Получается, что средняя температура воды в квартире составляет 58 градусов.

А тут картина Репина: вы нас не ждали, а мы пришли.

Жительница дома:

Морозы никак не повлияли на температуру воды. Не замечали перебоев ни с горячей, ни с холодной с водой.

ОТХОДЫ МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ В… ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

На свалочном полигоне «Тростенец» мусор – дело выгодное. С помощью такой вот хитрой установки из отходов получаются доходы. Уже в марте свалочный газ здесь пойдет не в атмосферу, а будет превращаться в электроэнергию.

Переработка бытовых и промышленных остатков ежегодно будет давать 1000 тонн газа и 1 мегаватт в час. Добывать биогаз будут через скважины на 30-метровой глубине.

ПРИПАРКОВАННЫЕ НЕ К МЕСТУ АВТО ДО СИХ ПОР МЕШАЮТ ТРАНСПОРТНИКАМ

«Берегись автомобиля» – именно такой совет можно дать дорожникам на Вузовском переулке. Отправиться в снегоуборочный рейд получится только после эвакуатора.

Снегопады уже легендами поросли, а эта дорога до сих пор подиум не для трудового дефиле. Хоть и тема заезженная, дорожный диалог все равно не получается. Вереницы припаркованных авто с места ни на метр, спецмашинам что ни заезд, то – отворот поворот.

25 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

Ровно 85 лет назад был разработан план строительства в Минске зимнего цирка, рассчитанного на 1500 мест. В наши дни продолжается масштабная реконструкция здания, закончить которую планируется уже в этом году.

В 1960 году на киностудии «Белорусьфильм» закончились съемки цветного художественного фильма «Первые испытания» по мотивам трилогии Я. Колоса «На ростанях».

А 38 лет назад Минск стал 11-м городом в СССР с населением более 1 миллиона человек.

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