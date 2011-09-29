Оператор АЗС Могилева: Люди стали чаще приезжать заправляться за валюту

Национальная валюта возвращает свои позиции во взаимных расчетах. В торговом обороте сегодня все чаще фигурирует белорусский рубль. Растет доверие к рублю и со стороны граждан.

Начиная с 14 сентября, строительная организация из города Круглое на Могилевщине работает уже по новому графику. Графику рыночного курса нацвалюты. Сразу после первых новостей с торгов на допсессии работать стало намного проще. К примеру, закупать импортные материалы теперь не исходя из спекулятивной стоимости доллара, который за две недели подешевел больше чем на тысячу рублей. Теперь и в разговоре с поставщиками все больше аргументов.

Николай Курносов, юридический консультант строительной организации:

Была апелляция поставщиков, что курс меняется и еще будет расти. Поэтому допсессия дала возможность нам предъявить им реальную цену. Для строительства и наших заказчиков это большой плюс по стабилизации.

То же говорят и эксперты. Сегодня именно банки становятся лакмусовой бумажкой для определения уровня «валютного спроса» среди населения. Финансисты отмечают, что белорусский рубль не сдает своих позиций. Это заметно и без оценок специалистов. Валюту сейчас можно купить в любом обменнике. А вклады открываются все больше в белорусских рублях.

Мария Лазарева, директор филиала банка:

Народ немного ожидает стабилизации курса.

Большого ажиотажа покупки валюты в банках не ожидается. Сейчас больше валюту несут в банк. Валюты в банке хватает, и белорусских рублей также.

Оживился и туристический сектор. С появлением в продаже иностранной валюты, отмечают туроператоры, многие уже сегодня планируют отдых на будущий год.

Ирина Загорская, заместитель директора торгово-гостиничного комплекса:

Стабильность валюты дает хороший толчок, и мы будем уверены, что наша деятельность будет расти. Стабильность валюты это как главный генератор в нашей деятельности.

Показательна ситуация и на заправочных станциях. Здесь традиционно можно было заплатить за топливо и рублями, и валютой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И еще месяц назад, к примеру, доллары все водители дружно прятали по карманам. Сейчас разницы не видят и сами работники АЗС.

Елена Логвинова, оператор АЗС:

Люди стали чаще приезжать заправляться за валюту. За доллары, российские. Как-то больше клиентов стало. Дальнобойщики заезжают с иностранной валютой, спрашивают. Работаем, обслуживаем.

Жители Могилева:

Ситуация с валютой нормализовалась. Мы ее в банках можем без проблем приобрести. Можем уже запланировать отдохнуть куда-нибудь поехать.

Сейчас падает курс, и это приятно, нас радует. Можно без проблем купить, продать валюту в банке.

29 сентября прошли очередные торги на допсессии Белорусской валютно-фондовой биржи. Белорусский рубль продолжает укрепляться по отношению ко всем валютам. При этом дефицита в обменниках нет.