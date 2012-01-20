Оперативные меры по ликвидации последствий снегопада требует принять Правительство Беларуси

Они изложены в телеграмме за подписью вице-премьера Анатолия Калинина, который также возглавляет комиссию по чрезвычайным ситуациям при Совмине.



Телеграмма направлена руководителям республиканских органов госуправления, председателям облисполкомов и Минского горисполкома. Поручено создать рабочие группы и штабы для мониторинга обстановки, организовать круглосуточное дежурство специалистов и техники.



Кроме того, следует усилить аварийные и дежурно-диспетчерские службы, создать дополнительные выездные бригады и провести с ними инструктажи по технике безопасности. В полной готовности должны быть мобильные котельные и автономные источники электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.