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Оперативные меры по ликвидации последствий снегопада требует принять Правительство Беларуси

20 января 2012 13:30
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Они изложены в телеграмме за подписью вице-премьера Анатолия Калинина, который также возглавляет комиссию по чрезвычайным ситуациям при Совмине.   

Телеграмма направлена руководителям республиканских органов госуправления, председателям облисполкомов и Минского горисполкома. Поручено создать рабочие группы и штабы для мониторинга обстановки, организовать круглосуточное дежурство специалистов и техники.

Кроме того, следует усилить аварийные и дежурно-диспетчерские службы, создать дополнительные выездные бригады и провести с ними инструктажи по технике безопасности. В полной готовности должны быть мобильные котельные и автономные источники электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода # Белоруссия

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